В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада

Как уточнили в столичном комплексе городского хозяйства, в уборке города задействовали максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Городские службы Москвы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. В уборке города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах Москвы идет ледяной дождь. В течение дня возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду, по возможности - перенести поездки на личном транспорте", - заключили в комплексе городского хозяйства.