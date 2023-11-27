В Таганроге несколько школ перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

Глава городской администрации Андрей Фатеев призвал горожан по возможности оставаться дома из-за ветра с порывами до 30 м/ с

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Учеников ряда школ в Таганроге Ростовской области перевели на дистанционное обучение из-за аварий на сетях энергоснабжения, вызванных непогодой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

"В связи с погодными условиями и аварийными ситуациями на сетях энергоснабжения полностью на дистанционную форму обучения переведены школы №3, №5, №7, №8, №26, лицей №28. В остальных общеобразовательных учреждениях решение о присутствии детей в школе, гимназии, лицее, детском саду принимают родители. Справка из медицинского учреждения или иной документ [по состоянию] на 27 ноября не требуется", - написал он.

Фатеев также призвал горожан по возможности оставаться дома из-за сильного ветра, порывы которого достигают 30 м/ с. "Все аварийные службы работают в круглосуточном режиме. Работы по восстановлению электроэнергии, водо- и теплоснабжения не останавливаются", - добавил он.

Ранее глава городской администрации сообщал об усилении ветра до 30 м/с и возможном подтоплении береговых территорий в ночь на 27 ноября. Все службы были переведены в режим повышенной готовности.