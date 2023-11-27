Около 50 рейсов оказались задержаны и отменены в московских аэропортах

В Домодедово задержаны 19 рейсов, 3 отменены, во Внукове задержали 12 рейсов, в Шереметьеве - 9 рейсов задерживаются и 2 отменены, в Жуковском задержаны 3 рейса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 48 авиарейсов отменены и задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 08:15, в аэропорту Домодедово задержаны 19 рейсов, 3 отменены. Во Внукове задержаны 12 рейсов, в Шереметьеве - 9 рейсов задерживаются и 2 отменены, в Жуковском задержаны 3 рейса.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что москвичей ожидает самый сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет.