27 ноября, 05:33

Около 50 рейсов оказались задержаны и отменены в московских аэропортах

В Домодедово задержаны 19 рейсов, 3 отменены, во Внукове задержали 12 рейсов, в Шереметьеве - 9 рейсов задерживаются и 2 отменены, в Жуковском задержаны 3 рейса

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 48 авиарейсов отменены и задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 08:15, в аэропорту Домодедово задержаны 19 рейсов, 3 отменены. Во Внукове задержаны 12 рейсов, в Шереметьеве - 9 рейсов задерживаются и 2 отменены, в Жуковском задержаны 3 рейса.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что москвичей ожидает самый сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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