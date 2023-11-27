27 ноября, 05:34

Москвичей предупредили о задержках наземного транспорта из-за непогоды

Маршруты также могут быть временно изменены

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Задержки в движении наземного транспорта могут фиксироваться в разных районах Москвы из-за ухудшения погоды, предупредили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта. Маршруты могут быть временно изменены", - говорится в Telegram-канале департамента.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщал, что городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. 

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