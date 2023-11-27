27 ноября, 05:49

В Крыму сообщили о работе общественного транспорта в режиме выходного дня из-за шторма

Советник главы региона Олег Крючков попросил жителей не выезжать в город на личном транспорте

ТАСС, 27 ноября. Общественный транспорт в городах и районах Крыма работает в режиме выходного дня из-за шторма, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работают в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале обратился к жителям с просьбой не выезжать в город на личном транспорте.

"Просим жителей Крыма не выезжать сегодня на улицы и дороги на личном транспорте. Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника", - написал Крючков.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25-27 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Без электроэнергии остались почти 500 тыс. жителей Крыма, в Евпатории эвакуированы более 200 жителей. Власти Республики Крым и Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды. 

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