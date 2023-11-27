В ЮФО к ликвидации последствий непогоды привлекли почти 1 340 человек 414 единиц техники

В МЧС отметили, что ожидаются осадки до 10 мм, в горных районах до 40 мм и порывы ветра до 20 м/с

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Группировка из 1 335 человек и 414 единиц техники привлечены к ликвидации последствий непогоды в Краснодарском крае и Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Всего на территории Южного федерального округа к реагированию привлечены 1 335 человек и 414 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что по прогнозу в понедельник циклон продолжит оказывать воздействие на Крым, Краснодарский край, Ростовскую область и Севастополь. Ожидаются осадки до 10 мм - в горных районах до 40 мм (за 24 часа) - и порывы ветра до 20 м/с.