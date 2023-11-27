27 ноября, 05:53

В ЛНР из-за непогоды возникли временные перебои в работе оператора связи

Технические специалисты проводят работы по восстановлению

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Временные перебои в работе мобильной связи возникли из-за непогоды у оператора "Мобильные коммуникационные системы" (МКС), действующего в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telgegram-канале МКС.

"Важное уведомление для абонентов. <…> В результате сложных погодных условий возникли временные перебои в работе мобильной связи. Наши технические специалисты активно заняты проведением неотложных работ по восстановлению связи", - сказано в сообщении.

В МКС отметили, что восстановить связь специалисты планируют в течение ближайших нескольких часов.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что сильный ветер стал причиной отключения электроэнергии у почти 24 тыс. жителей ЛНР. 

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