Москвичам порекомендовали пересесть на метро из-за непогоды

Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы порекомендовал использовать метро и городской транспорт для поездок по городу из-за непогоды.

"В городе идет мокрый снег - соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В столице до конца дня будет идти снег, возможно образование гололедицы. "Для поездок по городу рекомендуем пользоваться городским транспортом", - добавили в ведомстве.

Сейчас в городе интенсивное движение на МКАД, Ярославском шоссе в сторону центра, на Волгоградском проспекте в сторону центра, на Липецкой улице в сторону центра, шоссе Энтузиастов в сторону центра. Во второй половине дня ожидаются затруднения на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.

Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что москвичей ожидает самый сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет. Cтоличный комплекс городского хозяйства уточнял, что городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада.