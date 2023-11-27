27 ноября, 06:14,
обновлено 27 ноября, 06:36

В округе Ставрополья из-за ветра отменили занятия в школах

В МЧС сообщили, что в северной части региона ожидается ветер с порывами до 30 м/с

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Занятия в школах отменили в Шпаковском округе Ставрополья из-за усиления ветра. Об этом сообщил глава округа Игорь Серов в Telegram-канале.

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"В связи с сильным порывистым ветром и неблагоприятными погодными условиями сегодня, 27 ноября занятия в школе с 1 по 11 класс отменены. Оставайтесь дома и берегите себя", - написал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства образования края, в Шпаковском округе Ставрополья находятся 24 школы. По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, до конца суток в северной части Ставрополья местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 30 м/с. Пользователи социальных сетей сообщают о поваленных ветром деревьях и одной упавшей автобусной остановке в Ставрополе.

Ранее в краевом управлении ГИБДД сообщили о том, что сильный боковой ветер осложняет дорожное движение в городе Ставрополе и в большей части региона. Госавтоинспекция региона призывает водителей снижать скорость, держать дистанцию и боковой интервал. Водителям автомобилей с высокой парусностью рекомендуется по возможности отложить поездки. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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