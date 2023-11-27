27 ноября, 06:17
Палестино-израильский конфликт

Специалисты Минздрава РФ осмотрели более 760 эвакуированных из сектора Газа россиян

В ходе осмотра у них выявили различные заболевания, включая остро возникшие патологии и респираторные вирусные инфекции, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Минздрава России за две недели осмотрели более 760 человек, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"С 13 ноября 2023 года бригадой медицинских работников Минздрава РФ и специалистами Федерального центра медицины катастроф осмотрен 761 эвакуируемый. Из них 361 - дети, включая 12 детей до одного года. В процессе осмотра выявлялись различные заболевания, среди которых обнаружен 41 случай остро возникших патологий и 51 случай обострения хронических болезней", - говорится в сообщении.

Кроме того, врачами было выявлено два случая минно-взрывных травм. Пациентам выполнены перевязки и оказана необходимая помощь, уточнили в Минздраве.

"Также осмотрены 10 беременных женщин на разных сроках беременности: от 6 до 36 недель. Врач-инфекционист выявил 18 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Во всех случаях как у эвакуируемых, так и у их родственников проведены экспресс-тесты на COVID-19 и грипп типов А и В", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
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