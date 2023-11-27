Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Как отметили в ведомстве, россияне смогут проконсультироваться у специалистов-эпидемиологов до 5 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

"В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор открывает работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне смогут проконсультироваться по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции у специалистов-эпидемиологов до 5 декабря, а также узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

"Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ", - отмечается в сообщении.