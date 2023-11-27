27 ноября, 06:27

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Как отметили в ведомстве, россияне смогут проконсультироваться у специалистов-эпидемиологов до 5 декабря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор запустил горячую линию, посвященную вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

"В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор открывает работу всероссийской горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне смогут проконсультироваться по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции у специалистов-эпидемиологов до 5 декабря, а также узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

"Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация