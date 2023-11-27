В Сочи вернулись все уходившие на запасной аэродром из-за непогоды самолеты

Аэропорт работает в штатном режиме

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Уходившие на запасной аэродром в Минеральные Воды из-за непогоды в Сочи 10 самолетов вернулись в пункт назначения, сообщил в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

"Все 10 бортов, которые уходили на запасной аэродром в Минводы, благополучно вернулись в Сочи", - написал Копайгородский.

В международном аэропорту Сочи утром 27 ноября уточнили, что он работает в штатном режиме. Глава Сочи также сообщил, что в Лазаревском районе ночью вновь было приостановлено движение поездов. "Сейчас ведется укрепление участка пути в Лазаревском районе", - добавил он.

В городе повреждены несколько остановочных павильонов, кровли ряда домов. Угрозы жизни населения нет. Есть единичные случаи нарушения электроснабжения, специалисты ликвидируют последствия падения деревьев, уровень воды в реках остается в норме.

Вечером 26 ноября сообщалось о перенаправлении на запасной аэродром города Минеральные Воды 10 самолетов. Время пребывания бортов в Сочи зависело от погодной ситуации. Ближе к вечеру в тот же день аэропорт Сочи возобновил прием рейсов, но работал по погодным условиям.