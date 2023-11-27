27 ноября, 06:39

В Дагестане предупредили об усилении ветра до 30 м/с

Специалисты устраняют локальные технологические нарушения, сообщили в "Дагэнерго"

МАХАЧКАЛА, 27 ноября./ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 30 м/с ожидается в Дагестане. Энергетики переведены на особый режим работы, сообщает ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В Республике Дагестан резкое ухудшение погодных условий - усиление ветра до 30 м/с. Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" -"Дагэнерго" сегодня с 07:30 мск переведены на особый режим работы. Энергетики уже устраняют локальные технологические нарушения на энергообъектах. Задействовано 27 бригад, более 80 специалистов и 30 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за непогоды в зону особого риска попадают Касумкентский, Магарамкентский, Дербентский, Ботлихский, Левашинский, Шамильский районы, а также города Махачкала и Каспийск. 

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РоссияДагестан
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