27 ноября, 07:10

В горах КБР за ночь выпало более полуметра снега

Курорт "Эльбрус" закрыт

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Более полуметра снега выпало в горах Кабардино-Балкарии (КБР) за ночь, все службы курорта "Эльбрус" переведены на усиленный режим работы, канатные дороги и трассы закрыты, сообщили в администрации курорта.

"Друзья, в горах сейчас опасная обстановка из-за сильного снегопада, даже на поляне Азау на высоте 2 350 м за ночь выпало более полуметра снега, а наверху осадки с очень сильным ветром. Лавинная обстановка сейчас максимально опасная. Все службы курорта работают в усиленном режиме, ваши безопасность и жизнь важнее всего", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что горнолыжные трассы закрыты, на склоны выходить нельзя. По экотропе и в лесу от Азау до Поляны нарзанов гулять нельзя, в домах выше дома № 1 в поселке Терскол МЧС находиться запрещает. Туристы должны оставаться на связи с администрациями гостиниц, которые будут иметь всю актуальную информацию от МЧС.

"Мы вместе с вами тоже уже очень хотим кататься, но давайте наберемся немного терпения. Сейчас склоны наберут отличный снежный покров, и трассы откроются, как только будет полностью безопасно", - призывает администрация АО "Курорт Эльбрус". В воскресенье в ГУ МЧС по КБР предупредили о том, что в горных районах республики "ожидаются очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). 

Теги:
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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