27 ноября, 07:12

В Крыму после расчистки снега открыли Ангарский и Грушевский перевалы

На территории дежурят две дорожно-комбинированные машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Ангарский и Грушевский перевалы в Крыму, которые ночью завалило снегом, расчищены и открыты для автотранспорта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства транспорта Крыма.

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"Ангарский и Грушевский перевалы работают в штатном режиме, дежурят две дорожно-комбинированные машины. Рекомендуем водителям соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим и не выезжать на дороги на летней резине", - говорится в сообщении.

На Ангарском перевале, который считается самой высокой точкой трассы Симферополь - Алушта (752 м над уровнем моря), в ночь на 27 ноября местами выпало до 20 см снега. Сложности возникли и на находящемся в 22 км от Судака Грушевском перевале (420 м над уровнем моря), которым пользуется транспорт, идущий из Симферополя, Старого Крыма и других населенных пунктов полуострова.

Проведена также обработка перевала на трассах Грушевка - Судак, Белогорск - Феодосия, Ялта - Севастополь (км 8-28), Дубки - Левадки, Симферополь - Левадки. Кроме того, обработаны подъездные пути к Симферополю. 

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