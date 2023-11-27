27 ноября, 07:19

В Подмосковье за сутки выпало 56% от месячной нормы осадков

В работах по борьбе с непогодой задействовано более 1,5 тыс. дорожных рабочих, около 670 единиц спецтехники

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Всего в Подмосковье за последние сутки выпало 56% от месячной нормы осадков, сейчас в борьбе с непогодой задействовано более 1,5 тыс. дорожных рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Подмосковье продолжается снегопад. Дорожные службы в усиленном режиме работали всю ночь и продолжают сейчас ликвидировать последствия непогоды. В Москве за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 56%. В работах по борьбе с непогодой задействовано более 1,5 тыс. дорожных рабочих, около 670 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные службы взаимодействуют с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта.

Все автобусы выведены на линию. Общественный транспорт в связи с погодными условиями работает по фактическому расписанию.

"Минимизируйте свои поездки на личном транспорте. А если все-таки выехали, то выбирайте оптимальный скоростной режим и не гоняйте на дорогах. Будьте предельно внимательны за рулем!" - отмечается в сообщении. 

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