27 ноября, 07:22

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и ветра

По словам главного синоптика города Александра Колесова, осадки начнутся в период с 16:00 до 18:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге во второй половине дня. В городе до утра 28 ноября объявили желтый уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Днем в понедельник ожидается усиление северо-восточного и северного ветра, а вечером и ночью - сильный снег. В связи с этим Росгидрометцентр вводит с 15:00 27 ноября желтый уровень. Он объявляется для того, чтобы привлечь внимание городских служб и жителей к потенциально опасной погоде", - говорится в сообщении.

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, снежные осадки начнутся в период 16:00-18:00. "Сегодня к началу ночи выпадет 7-10 см снега. На дорогах, конечно, будет сложная обстановка, так как еще и метели начнутся", - рассказал он в своем телеграм-канале. Усиление ветра в Санкт-Петербурге ожидается в середине дня, порывы будут достигать 15-18 м/с. К утру, как ожидается, атмосферный фронт закончит свое влияние и уйдет на территорию Финляндии.

В правительстве Петербурга обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация