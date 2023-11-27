В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного снега и ветра

По словам главного синоптика города Александра Колесова, осадки начнутся в период с 16:00 до 18:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Сильный снег и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются в Санкт-Петербурге во второй половине дня. В городе до утра 28 ноября объявили желтый уровень погодной опасности, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

"Днем в понедельник ожидается усиление северо-восточного и северного ветра, а вечером и ночью - сильный снег. В связи с этим Росгидрометцентр вводит с 15:00 27 ноября желтый уровень. Он объявляется для того, чтобы привлечь внимание городских служб и жителей к потенциально опасной погоде", - говорится в сообщении.

Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, снежные осадки начнутся в период 16:00-18:00. "Сегодня к началу ночи выпадет 7-10 см снега. На дорогах, конечно, будет сложная обстановка, так как еще и метели начнутся", - рассказал он в своем телеграм-канале. Усиление ветра в Санкт-Петербурге ожидается в середине дня, порывы будут достигать 15-18 м/с. К утру, как ожидается, атмосферный фронт закончит свое влияние и уйдет на территорию Финляндии.

В правительстве Петербурга обратились к пешеходам и автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и воздержаться по возможности от поездок на личном транспорте из-за высокого риска дорожно-транспортных происшествий.