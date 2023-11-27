27 ноября, 07:24

Российский Красный Крест с 2022 года обучил оказанию первой помощи более 800 тыс. человек

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что РКК свыше 150 лет задает тон в развитии благотворительной и гуманитарной сферы РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) в 2022 и 2023 годах обучил навыкам оказания первой помощи более 800 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в приветствии участникам Второго Национального форума РКК.

"Регулярную помощь вы оказываете пожилым людям и людям с дефицитом самообслуживания, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. И каждый год вы увеличиваете объемы и масштабы ее оказания, расширяете перечень программ, направленных на помощь людям. Так, в 2022-2023 годах силами Российского Красного Креста навыкам оказания первой помощи обучены более 800 тыс. человек во всех регионах страны", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Вице-премьер добавила, что РКК более 150 лет задает тон в развитии благотворительной и гуманитарной сферы России, а также является партнером государства, когда речь идет о социальном благополучии человека, его здоровье и безопасности.

"Более миллиона пострадавших от украинского кризиса и тысячи людей, столкнувшихся с природными бедствиями, получили от вас гуманитарную, психологическую помощь и другие формы поддержки. Это касается не только тех, кто живет или находится в России. Яркий пример международной помощи - ваши миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, где помощь также была оказана тысячам людей", - пояснила она.

Как отметила Голикова, за последние два года Российский Красный Крест значительно трансформировался - цифровизация и оптимизация процессов, систематизация работы и регламентирование процедур делают деятельность РКК прозрачнее, а меры поддержки - доступнее. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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