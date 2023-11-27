В Чехии началась забастовка в детских садах и школах

Часть из них закрылась полностью, а часть продолжает работу в ограниченном режиме

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Однодневная предупредительная забастовка педагогов, воспитателей и технического персонала детских садов, начальных и средних школ началась в Чехии. Об этом сообщили представители профсоюза работников сферы просвещения республики.

К забастовке, согласно профсоюзам, присоединились почти 70% детских дошкольных учреждений и школ. Некоторые из них на сегодня полностью закрыли двери для своих воспитанников, а некоторые работают в ограниченном режиме. Выдвинуто требование к властям увеличить финансирование бюджетной сферы просвещения. В Чехии действуют 4 200 начальных школ, 1 300 средних школ и 5 400 детских садов.

Чешские профсоюзы проводят в понедельник общегосударственную акцию против социально-экономической политики правительства республики. Профсоюзные лидеры назвали ее "День протестов". В Праге на Малостранской площади близ дворца Палаты депутатов (нижней палаты парламента) запланирован массовый митинг профсоюзов.