Кабмин направит более 33 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что добавятся новые уникальные методы терапии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит свыше 33 млрд рублей на расширение работы фонда помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Сегодня направим свыше 33 млрд рублей, чтобы расширить список тяжелых патологий по самым разным профилям и приобрести необходимые лекарства. Добавятся также новые уникальные методы терапии. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам больше наших ребят смогут получить своевременное лечение и возможность восстановиться после болезни", - сказал Мишустин.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что нужно в целом уделять особое внимание теме здоровья детей. "Правительство ведет системную работу для помощи ребятам с хроническими и редкими недугами. По поручению главы государства создан фонд "Круг добра", среди его приоритетных задач - организация лечения и реабилитации, закупка дорогостоящих медицинских изделий, препаратов, в том числе зарубежных, еще не зарегистрированных в России. За три года поддержку получили уже более 23 тыс. пациентов", - добавил глава кабмина.