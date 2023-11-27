27 ноября, 07:43

На северо-востоке Москвы появится всесезонный сад

На территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тыс. единиц растений из Центральной части России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты планируют разбить всесезонный сад на территории жилого комплекса на северо-востоке Москвы, там появится более 6 тыс. растений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность - круглогодичное "цветение": такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне московского региона. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тыс. единиц растений из Центральной части России", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы.

Кроме растений, на территории внутреннего благоустройства, которое входит в состав первой очереди строительства ЖК, разместится фонтан в виде арт-инсталляции. Новое благоустроенное пространство появится по адресу: Огородный проезд, з/у 4/2 (СВАО). 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация