На северо-востоке Москвы появится всесезонный сад

На территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тыс. единиц растений из Центральной части России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты планируют разбить всесезонный сад на территории жилого комплекса на северо-востоке Москвы, там появится более 6 тыс. растений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность - круглогодичное "цветение": такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне московского региона. Всего на территории будущей зеленой зоны будет высажено 6 тыс. единиц растений из Центральной части России", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, для высадки отобрано 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территория будет разделена на функциональные зоны за счет растений разной высоты и формы.

Кроме растений, на территории внутреннего благоустройства, которое входит в состав первой очереди строительства ЖК, разместится фонтан в виде арт-инсталляции. Новое благоустроенное пространство появится по адресу: Огородный проезд, з/у 4/2 (СВАО).