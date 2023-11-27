27 ноября, 07:43

Кабмин направит более 5 млрд рублей на медизделия для детей с диабетом

© ТАСС/ Ruptly

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правила распределения субсидий утверждены

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит свыше 5,1 млрд рублей в 2023-2024 годах на обеспечение детей с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство поддержит регионы, чтобы они могли приобретать достаточное количество систем непрерывного мониторинга глюкозы и обеспечивать ими детей с диабетом первого типа. Направим на эти цели свыше 1 млрд рублей на текущей год и еще 4,1 млрд рублей - на следующий", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что правила распределения субсидий утверждены.

Премьер напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что у людей с диабетом должны быть все необходимые лекарства и медицинские изделия. "Забота о здоровье и благополучии граждан является одним из важнейших приоритетов нашей работы, особенно когда речь идет о юных гражданах. Важно обеспечить их всем, что требуется для лечения. Мы также продолжим и дальше принимать все необходимые для этого меры", - заключил Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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