27 ноября, 07:46

МЧС предупредило о сильном снеге и ледяном дожде в Москве утром и днем

В связи с непогодой водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде до 13:00 понедельника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 13:00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег. Местами ледяной дождь, сильный гололед", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС в связи с непогодой рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также лучше избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. 

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