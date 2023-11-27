27 ноября, 08:05

В Вологде выпала двухдневная норма осадков

К ликвидации последствий непогоды привлекли около 50 единиц техники и 120 дворников

ТАСС, 27 ноября. Двухдневная норма осадков, которые принес обширный циклон, выпала за несколько часов в Вологде. На уборку города привлечено около 50 единиц техники и 120 дворников, сообщил мэр города Сергей Воропанов.

"Циклон уже принес в Вологду 3 мм осадков (двухдневная норма в ноябре), и, по словам синоптиков, это только начало. Работы коммунальщикам предстоит много. Ночью работали 34 единицы техники. Днем будет 49. Автобусные карманы и подходы к перекресткам очищают 120 дворников", - сообщил Воропанов в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей всей области. "Через область проходит циклон - сильный снегопад и порывистый ветер до 15-18 м/с. На дорогах метель, гололед, снежные заносы. Ожидаем днем мокрый снег в восточном и центральном районах области. Дорожные службы работают в усиленном режиме, силы и средства МЧС - в повышенной готовности", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По информации Вологодского ЦГМС, в ночь на понедельник область оказалась под влиянием обширного циклона. С раннего утра 27 ноября сильный снегопад, усиление ветра до 15-17 м/с, метели, на дорогах снежные заносы. Вынос теплого влажного воздуха за теплым фронтом приведет к повышению температуры до нулевых значений, в восточной половине области возможен гололед и ледяной дождь. Во вторник регион пересечет холодный фронт, после чего интенсивность осадков постепенно начнет снижаться. 

Теги:
РоссияВологодская областьФилимонов, Георгий Юрьевич
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