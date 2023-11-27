27 ноября, 08:09

В Херсонской области наблюдаются перебои в электроснабжении и работе связи

Последствия непогоды в Херсонской области
© Елизавета Демидова/ Владимир Бондаренко/ ТАСС

Из-за непогоды поднялась вода на некоторых участках азовского побережья

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Шторм стал причиной перебоев в электроснабжении и работе связи в Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

Так, в Геническе местами порваны линии электропередачи. Из-за этого в городе и близлежащих селах нет электроэнергии, наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета. С нескольких зданий шквалистым ветром сорвало крыши.

Кроме того, из-за ветра поднялась вода на некоторых участках азовского побережья. Из-за этого подтоплена автодорога между Геническом и селом Геническая горка. Тем не менее по состоянию на 27 ноябяона остается открытой для движения легкового транспорта.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Херсонской области 27 ноября наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега, скорость ветра достигает 20-24 м/с. На 29 ноября синоптики прогнозируют в регионе сильный дождь и ветер 16-21 м/с, при этом на западе региона его скорость будет достигать 24 м/с. 

Теги:
РоссияХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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