27 ноября, 08:03
Военная операция на Украине

Путин направил приветствие участникам Национального форума Российского Красного Креста

Президент отметил вклад добровольцев РКК в поддержку ветеранов СВО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Второго Национального форума Российского Красного Креста (РКК), отметив вклад участников организации в оказание поддержки ветеранам и семьям участников специальной военной операции. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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"Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, ваша деятельность в высшей степени важна и востребована. С удовлетворением отмечу мужество и самоотверженность добровольцев РКК, которые они проявляют, оказывая всестороннюю помощь вынужденным переселенцам из зоны боевых действий, ваш поистине неоценимый вклад в поддержку ветеранов и семей участников специальной военной операции. Такая большая, ответственная работа заслуживает самого искреннего уважения и признания", - говорится в сообщении.

По словам президента, РКК, являясь старейшей гуманитарной общественной организацией России, с самого дня своего создания объединял чутких, неравнодушных, бескорыстных людей, которые по зову сердца откликались на чужую беду, приходили на помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании. Президент обратил внимание на то, что участники организации достойно продолжают замечательные традиции милосердия и подвижничества, а также принимают активное участие в реализации масштабных социальных, медицинских, благотворительных программ, популяризируют донорство.

Российский Красный Крест реализует социальные, медико-оздоровительные, благотворительные программы. Организация оказывает поддержку малообеспеченным слоям населения (бездомным, безработным, инвалидам, одиноким пожилым людям, детям из многодетных семей и оставшимся без попечения родителей), помощь пострадавшим в вооруженных конфликтах, стихийных бедствиях и техногенных катастрофах на территории России и других государств. В совместных спасательных операциях с МЧС, Минздравом и другими ведомствами наряду с сотрудниками РКК также участвуют добровольцы организации. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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