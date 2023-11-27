Кабмин утвердил план реализации стратегии комплексной безопасности детей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что вопрос безопасности детей в первую очередь заключается в том, "как помочь родителям уберечь ребенка от ситуации, когда есть угроза его жизни и его здоровью"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план реализации стратегии комплексной безопасности детей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина отметил, что вопрос безопасности детей в первую очередь заключается в том, "как помочь родителям уберечь ребенка от ситуации, когда есть угроза его жизни и его здоровью", эта тема охватывает несколько значимых сфер - от качества окружающей ребенка информации до профилактики правонарушений.

"И они все отражены в стратегии комплексной безопасности детей, которая разработана в соответствии с указом президента [РФ Владимира Путина]. Для ее реализации в ближайшие семь лет правительство утвердило план, который в себя включает 76 мероприятий по всем приоритетным направлениям государственной политики", - указал Мишустин.

"Очень важно внимательно следить за реализацией этого плана, всех мероприятий. Ведь, фактически, каждое мероприятие направлено на защиту здоровья и интересов наших детей, на их интеллектуальное, творческое, физическое, в целом гармоничное развитие", - подчеркнул председатель правительства.

17 мая глава государства утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. К целям госполитики в данной сфере относится снижение уровня младенческой и детской смертности, сокращение детской смертности в ДТП, снижение преступлений, совершаемых в отношении детей. Ожидаемым результатом реализации стратегии должно стать увеличение численности детей в стране. Также среди намеченных планов - повышение уровня информационной безопасности и цифровой грамотности детей.