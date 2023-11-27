27 ноября, 08:10

Суд отказался снять статус иноагента с Руслана Белого

Комика внесли в список в сентябре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск комика и экс-резидента Comedy Club Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) к Минюсту России с требованием снять с него статус иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Иск Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ оставлен без удовлетворения", - сказали в суде.

Артиста внесли в реестр иноагентов в сентябре. В Минюсте утверждают, что он "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кроме этого, он выступил против спецоперации на Украине, формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время артист проживает в Испании. 

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