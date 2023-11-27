В Севастополе введут режим ЧС из-за штормового ветра

Губернатор города Михаил Развожаев дал соответствующее поручение

ТАСС, 27 ноября. Власти Севастополя намерены ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за штормового ветра, соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании городского правительства.

"Если по совокупности взять, то ущерб все равно значительный, поэтому я прошу подготовить сегодня заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения", - сказал Развожаев.

Ранее режим ЧС ввели в нескольких районах Республики Крым.