27 ноября, 08:08,
обновлено 27 ноября, 08:11

В Севастополе введут режим ЧС из-за штормового ветра

Губернатор города Михаил Развожаев дал соответствующее поручение

ТАСС, 27 ноября. Власти Севастополя намерены ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения из-за штормового ветра, соответствующее поручение дал губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании городского правительства.

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"Если по совокупности взять, то ущерб все равно значительный, поэтому я прошу подготовить сегодня заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения", - сказал Развожаев.

Ранее режим ЧС ввели в нескольких районах Республики Крым. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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