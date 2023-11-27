27 ноября, 08:28

В Пушкинском музее сообщили о запуске курсов для специалистов из новых регионов

По словам директора Елизаветы Лихачевой, они станут одной из новаций музея в просветительском направлении

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открывает курсы повышения квалификации для сотрудников музеев в новых российских регионах. Об этом сообщила директор музея Елизавета Лихачева в интервью ТАСС.

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"Мы открываем что-то вроде курсов повышения квалификации для коллег из новых регионов России. За довольно продолжительный период там практически полностью остановилась какая-либо жизнь в плане образовательной функции музея. Поэтому мы открываем не онлайн-, а именно офлайн-курсы. Мы готовы помогать коллегам приезжать в Москву и рассказывать. Что-то будет онлайн, что-то - офлайн. Иногда людям тяжело приехать, оторваться от своей основной работы. И тот, и другой вариант возможен", - сказала она.

По словам Лихачевой, курсы станут одной из новаций музея в просветительском направлении. При этом директор музея настаивает на очном формате образовательных курсов. "Онлайн подарил ковид, все начали работать в онлайне. Для нас сейчас важнее как раз вернуть офлайн с точки зрения образования. Вернуть образовательную функцию музея как методического центра", - добавила Лихачева. 

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