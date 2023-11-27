Путин поздравил Машкова с 60-летним юбилеем

Президент отметил вклад худрука Московского театра Олега Табакова в сбережение и развитие лучших традиций культуры России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера и режиссера Владимира Машкова с 60-летним юбилеем, отметив вклад художественного руководителя Московского театра Олега Табакова в сбережение и развитие лучших традиций культуры России.

"Вы добились большого успеха как яркий, самобытный актер, блестяще реализовали свой профессиональный, творческий потенциал на режиссерском поприще. Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал народному артисту РФ здоровья, вдохновения и удачи во всех начинаниях.

Машков - один из самых востребованных российских артистов. Окончив Школу-студию МХАТ, курс Олега Табакова, Машков остался верен своему учителю. Он много играл и ставил в "Табакерке", в МХТ имени Чехова. После смерти Табакова в 2018 году актер возглавил его театр, который теперь называется Театр Олега Табакова, а также руководит камерной сценой театра на улице Чаплыгина и школой Табакова для начинающих артистов.

Среди самых известных фильмов с участием Машкова - "Лимита", "Американская дочь", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Край", "Кандагар" и телесериал "Ликвидация".