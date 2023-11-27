Голикова сообщила о продолжении сокращения в России числа детей-сирот

Вице-премьер отметила, что в 2022 году количество таких детей сократилось на 3,2%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество детей-сирот в России в 2022 году сократилось на 3,2%, в этой сфере сохраняется положительная динамика. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году. По итогам прошлого года сократилась численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, на 2,2% и детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, - на 12,6%", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова напомнила, что в число мероприятий Стратегии комплексной безопасности детей в РФ на период до 2030 года войдут укрепление института семьи и благополучия семей с детьми. Основными направлениями стратегии станут развитие современной инфраструктуры для детей, профилактика преступности несовершеннолетних и преступлений против них, а также формирование безопасной информационной среды для детей.

"Отдельное внимание мы уделяем вопросам индустрии товаров для детей. Речь идет о качестве игр, книг, фильмов - всего, что формирует ценностные ориентиры и культуру безопасного поведения. Впервые к вопросам безопасности детей применен комплексный подход, в фокусе которого внимание не только на физической защищенности ребенка, но и на экономической, информационной, культурной и психологической составляющей термина "безопасность", - добавила вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, в документе предусмотрена поддержка общественных инициатив, которые помогают выявлять потенциально опасные, аварийные и заброшенные объекты, чтобы ограничить доступ детей к таким объектам.