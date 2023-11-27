27 ноября, 08:26

Голикова сообщила о продолжении сокращения в России числа детей-сирот

© ТАСС/ Ruptly

Вице-премьер отметила, что в 2022 году количество таких детей сократилось на 3,2%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Количество детей-сирот в России в 2022 году сократилось на 3,2%, в этой сфере сохраняется положительная динамика. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"У нас сохраняется положительная динамика по показателям, которые характеризуют сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их семейное устройство. В 2022 году таких детей стало на 3,2% меньше, чем в 2021 году. По итогам прошлого года сократилась численность детей, в отношении которых лишены родительских прав оба или единственный родитель, на 2,2% и детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью, - на 12,6%", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова напомнила, что в число мероприятий Стратегии комплексной безопасности детей в РФ на период до 2030 года войдут укрепление института семьи и благополучия семей с детьми. Основными направлениями стратегии станут развитие современной инфраструктуры для детей, профилактика преступности несовершеннолетних и преступлений против них, а также формирование безопасной информационной среды для детей.

"Отдельное внимание мы уделяем вопросам индустрии товаров для детей. Речь идет о качестве игр, книг, фильмов - всего, что формирует ценностные ориентиры и культуру безопасного поведения. Впервые к вопросам безопасности детей применен комплексный подход, в фокусе которого внимание не только на физической защищенности ребенка, но и на экономической, информационной, культурной и психологической составляющей термина "безопасность", - добавила вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, в документе предусмотрена поддержка общественных инициатив, которые помогают выявлять потенциально опасные, аварийные и заброшенные объекты, чтобы ограничить доступ детей к таким объектам. 

Теги:
Голикова, Татьяна Алексеевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация