В ГД внесли законопроект о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ

Она будет действовать до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Единороссы внесли в Госдуму законопроект о продлении до 1 марта 2031 года дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации имущества - для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ, возведенных до 2004 года. Документ размещен в думской электронной базе.

Как пояснил в своем телеграм-канале один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, сейчас такие постройки "можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке", но этот порядок должен прекратить действие с 1 января 2024 года.

Согласно поправкам, срок предлагается продлить до 1 марта 2031 года.