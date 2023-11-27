В ЮФО и новых регионах победителями финала "Лидеры России" стали почти 30 человек

Участники пятого сезона конкурса ранее впервые провели в Ростове-на-Дону свыше 120 мастер-классов для школьников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Около 30 человек из Южного федерального округа (ЮФО) и новых территорий РФ стали победителями очных финалов пятого конкурса "Лидеры России", которые проходили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького прошло торжественное награждение победителей очередных очных финалов конкурса "Лидеры России". В число лучших вошли 22 управленца из шести регионов ЮФО. А также шесть управленцев из четырех новых регионов РФ", - говорится в сообщении.

Ранее участники пятого сезона конкурса "Лидеры России" впервые провели в Ростове-на-Дону свыше 120 мастер-классов для школьников и встретились с экспертами кадрового агентства АНО "Россия - страна возможностей" для прохождения собеседования с крупными работодателями.

В заключительный день финалисты в открытом диалоге пообщались с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, по его поручению управленцы подготовили предложения для повышения результативности научных исследований и разработок, а также их успешного внедрения в коммерческий оборот.

Очные финалы пятого конкурса "Лидеры России" прошли в Ростове-на-Дону с 24 по 26 ноября. В них участвовали около 200 управленцев Южного федерального округа и порядка 50 руководителей из новых регионов РФ. Всего в оргкомитет пятого конкурса "Лидеры России" поступило почти 12,5 тыс. заявок из ЮФО и более 1,5 тыс. из новых регионов. По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей станут известны в 2024 году. Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента РФ. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран мира.