Сильные снегопады в Москве не ожидаются до 30 ноября

Ожидается, что к пятнице высота сугробов в столице превысит 25 см

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сильных осадков в Москве в ближайшие дни не ожидается. Снегопады вернутся в четверг, но не будут интенсивными, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине дня в понедельник, во вторник и среду снежок будет небольшой совсем. Будет передышка от снегопадов в столице. В четверг опять будет снег, но не такой интенсивный, как сегодня", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в четверг выпадет около 5 мм осадков. Ожидается, что к пятнице высота сугробов в столице превысит 25 см. "В пятницу и субботу еще выпадет 1-2 мм осадков, сильных снегопадов не ожидаем", - отметил он.