Правительство начало подготовку к Году семьи

Президент Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ организовало работу для подготовки к проведению в 2024 году Года семьи, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На прошлой неделе главой государства принят указ об объявлении 2024 года Годом семьи, и работа правительства в этом направлении уже организована", - сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующего года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручено к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Председателем оргкомитета Путин назначил Голикову.