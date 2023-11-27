27 ноября, 08:40

В Астрахани выписали всех пациентов после отравления метадоном

В связи с обострением сопутствующих заболеваний в другие отделения медучреждения перевели двоих человек

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Все пациенты, поступившие в больницу в отделение острых отравлений после ЧП с метадоном (опиоид, который используют в том числе для лечения наркозависимости) в Астрахани, выписаны. Два человека переведены в другие отделения медучреждения в связи с обострением сопутствующих заболеваний, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Астраханской области.

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"На сегодняшний день из отделения острых отравлений выписаны все пациенты. Двое продолжают лечение в других отделениях клинической больницы № 3 в связи с сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

20 ноября в министерстве сообщили, что с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, двое были выписаны с улучшениями, состояние шестерых оценивалось как тяжелое. По данным на 24 ноября в больнице находились четыре пациента.

Ранее главный врач больницы Байрам-Ажи Юлушев сообщил, что у всех пациентов при поступлении была одинаковая клиническая картина заболевания, "на основании клинических исследований был выявлен метадон". Экстренную помощь пострадавшим начали оказывать на этапе госпитализации в реанимобилях, машинах скорой помощи, отделение токсикологии больницы было усилено дополнительными бригадами профильных специалистов. 

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РоссияАстраханская область
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