27 ноября, 08:46

В ЛНР сообщили о начале проведения в регионе первых ЛОР-операции через пазухи носа

Этот метод хирургического вмешательства сокращает период послеоперационного восстановления до трех-четырех дней, уточнила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Луганская республиканская клиническая больница (ЛРКБ) первой в ЛНР начала проводить ЛОР-операции через пазухи носа, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

"Совсем недавно в оториноларингологическое отделение Луганской республиканской клинической больницы поступило современное эндоскопическое оборудование для выполнения функциональных эндоскопических синус-хирургических вмешательств (через пазухи носа). <…> Данное оборудование не имеет аналогов на всей территории ЛНР и позволяет проводить высокотехнологические оперативные вмешательства. <…> На данный момент уже 30 человек были успешно прооперированы с помощью нового оборудования", - написала она.

Пащенко рассказала, что данный метод хирургического вмешательства "является более щадящим", что значительно сокращает период послеоперационного восстановления - с 10-14 дней до 3-4.

По ее словам, часть упомянутого оборудования республика приобрела за счет регионального бюджета, а часть передал в дар меценат. При этом медики ЛРКБ "прошли обучение на месте", для проведения мастер-классов были приглашены специалисты из Москвы. 

Теги:
РоссияЛНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация