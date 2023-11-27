В ЛНР сообщили о начале проведения в регионе первых ЛОР-операции через пазухи носа

Этот метод хирургического вмешательства сокращает период послеоперационного восстановления до трех-четырех дней, уточнила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Луганская республиканская клиническая больница (ЛРКБ) первой в ЛНР начала проводить ЛОР-операции через пазухи носа, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

"Совсем недавно в оториноларингологическое отделение Луганской республиканской клинической больницы поступило современное эндоскопическое оборудование для выполнения функциональных эндоскопических синус-хирургических вмешательств (через пазухи носа). <…> Данное оборудование не имеет аналогов на всей территории ЛНР и позволяет проводить высокотехнологические оперативные вмешательства. <…> На данный момент уже 30 человек были успешно прооперированы с помощью нового оборудования", - написала она.

Пащенко рассказала, что данный метод хирургического вмешательства "является более щадящим", что значительно сокращает период послеоперационного восстановления - с 10-14 дней до 3-4.

По ее словам, часть упомянутого оборудования республика приобрела за счет регионального бюджета, а часть передал в дар меценат. При этом медики ЛРКБ "прошли обучение на месте", для проведения мастер-классов были приглашены специалисты из Москвы.