27 ноября, 08:49
Палестино-израильский конфликт

МККК призывает организовать бесперебойную поставку гуманитарной помощи в Газу

Официальный представитель МККК Галина Бальзамова заявила, что "потребности в Газе такие, что там не хватает в прямом смысле всего"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает к бесперебойным и неограниченным поставкам гуманитарной помощи на территорию сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель МККК Галина Бальзамова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Крайне важно, чтобы гуманитарная помощь завозилась в Газу без ограничений - неважно, пауза (в конфликте - прим. ТАСС) или нет. Люди имеют право получать помощь. Мы призываем к тому, чтобы в любом случае гуманитарная помощь в сектор Газа завозилась, - это просто необходимо, чтобы люди могли выжить", - указала она.

По ее словам, "потребности в Газе такие, что там не хватает в прямом смысле всего". "Не хватает продовольствия, доступа к чистой питьевой воде, топлива, доступа к электричеству, большая проблема с медикаментами и вообще с доступом к любой медицинской инфраструктуре, потому что она уже практически на грани коллапса", - отметила Бальзамова. 

Теги:
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