В Забайкалье 15 школ и 3 детсада закрыли из-за высокой заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа отметила, что регион находится в десятке наиболее неблагополучных территорий России по заболеваемости коронавирусной инфекцией

ЧИТА, 27 ноября. /ТАСС/. Три детских сада, 15 школ и четыре социальных учреждения в Забайкальском крае перевели на дистанционный режим работы из-за высокой заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на руководителя краевого управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

"По словам Светланы Лапы, на дистанционное обучение на прошедшей неделе переведены 15 школ Забайкалья, в 20 школах в 32 классах введено дистанционное обучение, приостановлен прием воспитанников в 3 дошкольных учреждениях образования, в 14 дошкольных организациях в 18 группах приостановлен прием воспитанников и в 4 государственных учреждениях социального обеспечения с круглосуточным пребыванием введены ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным Лапы, сейчас Забайкалье находится в десятке наиболее неблагополучных территорий России по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатели заболеваемости значительно выше аналогичного периода 2022 года, но ниже 2021-го. В регионе циркулирует штамм "омикрон", а также его подвиды "арктур", "кракен" и "эрис". Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован среди детей в возрасте до года.

Уровень заболеваемости ОРВИ в Забайкалье также оказался выше прошлого года. Наибольший прирост за прошедшую неделю в Чите зафиксирован среди школьников. Планируется введение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Главам районов уже рекомендовано в ближайшие три недели меньше задействовать детей в массовых мероприятиях.

С 22 ноября в шести районах Забайкалья был введен масочный режим для работников сферы образования, торговли, транспорта, социальных организаций и объектов оказания услуг. В школах был введен "кабинетный" режим, когда за каждым классом закрепляется отдельное помещение, а также обязательная дезинфекция, проветривание, соблюдение температурного режима и обеззараживание воздуха.