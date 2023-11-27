В Киеве сильный ветер порвал пополам самый большой флаг Украины

Размер полотнища составляет 16 на 24 м, высота флагштока - почти 90 м

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента "Родина-мать", поврежден в результате сильных порывов ветра. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

По ее данным, высота флагштока составляет почти 90 м, а размер полотнища - 16 на 24 м.

Несмотря на то что флаг был приспущен накануне из-за ухудшения погодных условий, он все равно получил повреждения, пишет администрация в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ показали кадры, на которых запечатлено, как сильные порывы ветра порвали полотнище пополам. В киевской администрации уточнили, что сейчас испорченный флаг снимают с флагштока и позже заменят его новым.