27 ноября, 08:57

В Киеве сильный ветер порвал пополам самый большой флаг Украины

Oleksandr Khomenko/ NurPhoto via Getty Images
© Oleksandr Khomenko/ NurPhoto via Getty Images

Размер полотнища составляет 16 на 24 м, высота флагштока - почти 90 м

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента "Родина-мать", поврежден в результате сильных порывов ветра. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.

По ее данным, высота флагштока составляет почти 90 м, а размер полотнища - 16 на 24 м.

Несмотря на то что флаг был приспущен накануне из-за ухудшения погодных условий, он все равно получил повреждения, пишет администрация в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ показали кадры, на которых запечатлено, как сильные порывы ветра порвали полотнище пополам. В киевской администрации уточнили, что сейчас испорченный флаг снимают с флагштока и позже заменят его новым. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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