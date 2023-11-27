Помощь РКК в 2023 году получили более 2,5 млн человек

Ключевым проектом стала помощь жителям Щебекино, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 2,5 млн человек получили в 2023 году помощь и поддержку Российского Красного Креста (РКК), что почти на 1 млн больше, чем в прошлом. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук на Втором национальном форуме РКК.

"В этом году помощь и поддержку от РКК получили более 2,5 млн человек. Это огромная цифра. В прошлом году было 1,6 млн. Выросли почти на 1 млн", - сказал Савчук. Он подчеркнул, что эти люди получили прямую гуманитарную помощь. По словам Савчука, в частности, с начала украинского кризиса РКК помог более 1,7 млн человек.

Ключевым проектом 2023 года стала помощь жителям города Щебекино, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. "Более 36 тыс. человек получили помощь на 92 млн рублей", - уточнил Савчук. Также гуманитарную поддержку получили пострадавшие от конфликтов в Сирии, Карабахе, жертвы природных катаклизмов в Приморье, Тюменской, Курганской областях.

"Более 1,9 млн человек стали участниками донорских мероприятий, который организовал РКК", - сказал председатель РКК.

Он отметил, что в 2023 году в РКК создана служба помощи, которая объединит все сервисы гуманитарной организации. "В этом году создан фонд реагирования на ЧС, который дает ресурсы для подготовки к чрезвычайной ситуации, когда дорога каждая минута", - сказал Савчук.

По его словам, сейчас в системе РКК 1,2 тыс. специалистов-психологов, 93 учебных центра, 48 стационаров. "Профессиональное обучение с получением удостоверения сиделки, соцработника, младшей медсестры получили более 5 тыс. человек в этом году", - сказал Савчук. Он отметил, что в 2023 году РКК активно развивал волонтерство. Кроме того, подписано 25 соглашений с правительствами российских регионов. Более 700 тыс. человек в 2023 году прошли обучение от РКК в разных форматах по оказанию первой помощи.