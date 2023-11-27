В Сочи закрыли пляжи из-за непогоды

В пресс-службе администрации города сообщили, что высота волн достигает 4 м

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Проход на пляжные территории временно запрещен из соображений безопасности в Сочи в связи с непогодой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Население, и городские службы, и предприятия были заблаговременно предупреждены о надвигающемся шторме. Это позволило принять необходимые меры и обойтись без критических подтоплений и жертв. На море волнение достигает 6 баллов, высота волн - 4 м. Проход на пляжные территории запрещен по требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате падения деревьев повреждены четыре газовые трубы, специалисты устраняют последствия. Ранее в понедельник в Telegram-каналах распространили видео обрушения здания, авторы сообщали, якобы при шторме обрушился трехэтажных дом. В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что на пляже в Лоо произошло обрушение эллинга (помещения для ремонта лодок), предварительно никто не пострадал. "На пляже в поселке Лоо в результате шторма произошло разрушение эллинга (гараж для лодок). Проживание в нем официально не предусмотрено. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщили в мэрии Сочи.