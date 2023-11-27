В Якутске 1-8 классы в связи с заболеваемостью ОРВИ переводят на дистанционное обучение

Карантин продлится 10 дней

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученики 1-8 классов в Якутске будут с 28 ноября переведены на дистанционное обучение на 10 дней в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом сообщила начальник управления образования Якутска Мария Петрова.

"С завтрашнего дня, 28 ноября, 1-8-е классы школ и учреждения допобразования города Якутска уходят на карантин с дистанционным обучением на 10 дней до 8 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Учащиеся 9-11-х классов продолжают учебу в очном формате с рекомендацией масочного режима. Такое решение санитарно-противоэпидемической комиссии города Якутска этим вечером", - написала Петрова в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

По уточненным данным управления, по состоянию на утро понедельника на карантине находятся 404 класса, полностью на карантин закрыты пять школ.