27 ноября, 09:11

В Москве проводят очистку крыш от снега

Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Многоквартирные дома в Москве очищают от снега и наледи. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В течение всего светового дня очищаем от снега и наледи скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - заключили в комплексе городского хозяйства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что москвичей ожидает самый сильный снегопад, который бывает раз в 40 лет. Городские службы в усиленном режиме ликвидируют последствия снегопада. 

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