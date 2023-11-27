В медучреждениях Иркутской области вернули обязательный масочный режим

По информации управления Роспотребнадзора по региону, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 32,8%

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Обязательный масочный режим вернули в медучреждениях Иркутской области из-за подъема заболеваемости респираторными инфекциями, в частности, резкого роста количества случаев COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В медучреждениях Иркутской области ввели масочный режим в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями. <…> Помимо обязательного масочного режима в медорганизациях Иркутской области также действуют ограничения на посещения структурных подразделений родовспомогательных стационаров, медицинских организаций второго этапа выхаживания и других стационаров. Плановая медицинская помощь оказывается в полном объеме с соблюдением противоэпидемической безопасности", - говорится в сообщении.

В больницах региона развернуто более 200 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам эпидемиологов, в большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме, лечится в амбулаторных условиях.

По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области, уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 32,8%, но отмечается прирост числа заболевших среди детей 7-14 лет. Данных по количеству новых случаев COVID-19 за прошлую неделю еще нет. Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора, эта информация собирается еженедельно по вторникам. Ранее сообщалось, что за неделю с 13 по 19 ноября был зафиксирован резкий подъем заболеваемости COVID-19 - на 125,5% случаев больше, чем неделей ранее.

Обязательный масочный режим, который из-за пандемии коронавируса распространялся на места с массовым пребыванием людей, в Иркутской области отменили в мае 2022 года, однако он сохранялся в медучреждениях. Там его отменили в марте 2023 года.