Более 50 человек прошли обучение в Школе кадрового резерва системы образования в Москве

Обучение включало в себя цикл лекций, мастер-классы и тренинги

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 заместителей директоров столичных школ прошли обучение в Школе кадрового резерва системы образования. Продолжавшееся два месяца обучение включало в себя цикл лекций, мастер-классы и тренинги, сообщила пресс-служба департамента образования и науки столицы.

"54 заместителя директора московских школ прошли обучение в Школе кадрового резерва для управленцев московского образования. В течение двух месяцев они освоили специально разработанную программу, включившую цикл из 30 лекций, мастер-классов, тренингов, а также нетворкинг с представителями ведущих образовательных организаций города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что каждый модуль программы был посвящен навыкам, необходимым для работы директора: управлению качеством образования и кадрами, финансово-хозяйственной деятельности, государственной политике в сфере образования. Участники тренировались применять знания на практике - выполняли самостоятельные задания, решая различные кейсы из реального опыта управленцев.

В департаменте отметили, что в конце обучения слушатели прошли диагностику управленческого потенциала. Итоговым заданием для оценки лидерских качеств и профессионализма стала командная деловая игра.

"Корпоративный университет традиционно предлагает большой набор программ, направленных на формирование необходимых навыков управленческих команд, развитие профессиональных компетенций, проводит оценку управленческого потенциала, организует тренинги для директоров. Школа кадрового резерва стала новым форматом корпоративного обучения. Ее задача - поиск и подготовка будущих руководителей, лидеров московского образования. Благодаря активному участию в работе школы экспертов московской системы образования наши слушатели получили пошаговую инструкцию действий по всем ключевым элементам управления - от повышения качества образования до финансового планирования", - привели в материале слова директора Корпоративного университета московского образования Маргариты Русецкой.

Сообщается, что по итогам обучения управленцев пригласят к сотрудничеству в различных форматах. Они примут участие в рабочих и экспертных группах, выступят на управленческих практикумах для коллег, а также помогут в разработке адаптационного курса для педагогов, которые только начинают работу в школе.