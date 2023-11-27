27 ноября, 09:38

Уровень узнаваемости Российского Красного Креста среди жителей РФ вырос вдвое за два года

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что в 2021 году доверяли РКК 32% опрошенных, сейчас об этом заявили 62% респондентов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Уровень узнаваемости Российского Красного Креста (РКК) среди россиян вырос за последние два года более чем в два раза - с 31% до 67%. Такие данные по результатам проведенного исследования привел председатель РКК Павел Савчук в ходе Второго национального форума РКК. Опрос был проведен в октябре-ноябре 2023 года среди 2,5 тыс. человек в 10 городах страны.

"Мы стараемся взаимодействовать с обществом, аудиторией, узнать, как относится к нашей работе население, и провели в этом году исследование на восприятие РКК. Если в 2021 году уровень узнаваемости РКК был 31%, сейчас у нас 67%", - сказал Савчук.

По его словам, в 2021 году доверяли РКК 32% опрошенных, сейчас об этом заявили 62% респондентов. "С тем, что РКК действительно помогает, согласны 69%. А когда мы спрашиваем, может ли РКК изменить мир, то 60% отвечает на этот вопрос утвердительно", - сказал председатель РКК.

По его словам, 74% участников опроса соглашаются с тем, что в РКК работают хорошие люди. "Нам еще много предстоит в этом направлении сделать, и приятно, как оценивают нас, наших сотрудников", - сказал Савчук. 

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