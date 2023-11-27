РПЦ заявила о необходимости разработать семейно ориентированное образование

Инициатива сможет "вернуть России положение страны больших семей", сказал митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь)

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Федеральную целевую программу семейно ориентированного образования необходимо разработать и внедрить в России. Такое мнение выразил постоянный член Священного синода РПЦ, глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь) на демографической секции в рамках XXV Всемирного русского народного собора "Настоящее и будущее Русского мира".

"Нам нужно семейно ориентированное образование, это важная мера - долгосрочная и стратегическая. Нам нужна федеральная целевая программа семейно ориентированного образования, это ключевой образовательный инструмент достижения нашей главной долгосрочной цели - чтобы вернуть России положение страны больших семей", - сказал он.