Школьники Москвы могут зарегистрироваться на просветительские мероприятия в МЭШ

Сервис "Горизонты" объединил в себе направления "Культура и искусство", "Гибкие навыки", "Спорт", "Урбанистика", "Экономика", "Гуманитарные науки", "Естественные науки", "Мода и красота", "Точные науки", "Медицина" и "Технологии"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возможность зарегистрироваться на культурные и просветительские мероприятия в столице появилась на образовательной платформе "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом сообщается на сайте мэра города.

"В "Московской электронной школе" появился новый цифровой инструмент для школьников и студентов колледжей столицы - сервис "Горизонты". Здесь собрана информация о детских и юношеских просветительских бесплатных мероприятиях столицы. Раздел будет рекомендовать школьникам занятия в соответствии с их возрастом, а сведения о регистрации на событие отобразятся в расписании электронного дневника МЭШ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис "Горизонты" объединил в себе направления "Культура и искусство", "Гибкие навыки", "Спорт", "Урбанистика", "Экономика", "Гуманитарные науки", "Естественные науки", "Мода и красота", "Точные науки", "Медицина" и "Технологии". Для регистрации на участие в лекциях, мастер-классах, конкурсах, квестах, хакатонах, экскурсиях и других городских мероприятиях в этих сферах будет действовать единое окно.

МЭШ работает с 2016 года, это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов МЭШ - электронный журнал, электронный дневник, "Москвенок", портфолио учащегося, а также библиотека учебных материалов, где собрано более 2 млн сценариев уроков, видеоуроков, учебников, тестов и заданий для подготовки к экзаменам и олимпиадам, а также виртуальные лаборатории.